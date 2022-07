Giovedì 14 Luglio 2022, 23:55

Si comincia il 13 agosto e si finisce l 19 maggio. Con i suoi 9 mesi e 6 giorni, nasce uno dei campionati di serie B più spalmati nel tempo degli ultimi tempi. La Ternana ci si tuffa cercando traguardi ambiziosi e aspetta di conoscere tutte le avversarie, giornata per giornata. Intanto, quello che è sicuro è che il primo avversario il 13 agosto non sarà il Brescia, così come l'ultima il 19 maggio non sarà l'Ascoli La Lega di serie B ha messo alcuni paletti, tra i quali quello di fare in modo che non si incontrino alla prima giornata due squadre di fronte al debutto lo scorso anno e che non si incrocino all'ultima due che avevano chiuso l'una contro l'altra lo scorso maggio. Alle 20,30 di venerdì 15 luglio si svela il calendario, in un evento all'anfiteatro Ciccio Franco sul lungomare di Reggio Calabria. La Ternana aspetta serena e fiduciosa le sue avversarie. Gli alti criteri prevedono l'alternanza casa – trasferta nelle ultime 4 giornate, non più di due coppie di gare consecutive in casa o in trasferta e, se ci saranno, una dovrà essre in casa e l'altra fuori. Il presisdente Stefano Bandecchi vuole la serie A, ma trova una bella fila, per prenotare un posto lì. Intanto ci sono Brescia, Pisa, Frosinone e Benevento che ci riproveranno dopo averci puntato lo scorso anno. C'è il Parma che non può gettare alle ortiche la seconda stagione di fila, visti i mezzi e le mire che ha. Riguardo alle nuove entrate, piuttosto che alle retrocesse Cagliari e Genoa per le quali è da valutare il reale impatto con la cadetteria, meglio guardare con attenzione le neopromosse dalla serie C. Il Palermo punta in alto con gli sceicchi del Manchester City; il Bari, con la famiglia De Laurentiis, sogna in grande ma ha il nodo della doppia proprietà col Napoli; il Modena sta dimostrando già sul mercato di fare sul serio. Oltre a queste, il lotto delle 20 protagoniste della serie B annovera le solite outsider, che potrebbero essere Ascoli, Como, Cittadella, Perugia e Venezia. Quattro, invece, le incognite. Da vedere cosa combinerà il Cosenza dopo la salvezza a playout della passata stagione, che ambizioni reali avrà la Spal, come impatterà la serie B il neopromosso Sudtirol e cosa combinerà una Reggina piena di grattacapi. Campionato lungo, tra l'altro senza fermarsi a novembre e dicembre, nel mese dei Mondiali. Questo permette di avere due soli turni infrasettimanali, giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre i turni di sosta, il 24 settembre, il 19 novembre e il 25 marzo. Confermato il turno natalizio del 26 dicembre, mentre dal 27 dicembre al 13 gennaio ci sarà la pausa invernale.