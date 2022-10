Ternana, il presidente Stefano Bandecchi: «Sosteniamo il sogno di Rebecca»

TERNI - Prima della partita Ternana-Genoa, valevole per il campionato di serie B, il presidente Stefano Bandecchi ha preso il microfono per supportare "Il sogno di Rebecca".

Nei giorni scorsi il patron della società rossoverde aveva acquistato in un'asta benefica la maglia che era stata donata dalla Ternana Women a Rebecca. Una volta ricevuta l'ha riconsegnata nuovamente alla ragazza che da qualche anno sta lottando contro una malattia che la dovrà vedere prossimamente tornare negli Stati Uniti per una operazione.

«Io sono onorato di esser insieme a Rebecca -afferma Stefano Bandecchi- una persona forte e tosta che sta cercando di vincere la battaglia più importante. Abbiamo bisogno di queste persone. Per cui per sostenere il sogno di Rebecca ho fortemente voluto la maglia di questa guerriera acquistandola in un'asta benefica. E' mia!». Il presidente mostra l'indumento rossoverde prima di riconsegnarla alla famiglia di Rebecca. Il trionfo della solidarietà.