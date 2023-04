La Ternana batte il Pisa con le reti di Favilli e Falletti che torna finalmente al gol

TERNI - La Ternana torna alla vittoria. Lo fa sconfiggendo il Pisa per 2 a 1 in rimonta. Lo fa faticando più del previsto, regalando il primo tempo agli avversari.

Ancora una volta ad essere galeotto è l'approccio alla gara tanto che dopo sei minuti i toscani sono già in vantaggio con Moreo, bravo a deviare in tap-in verso la porta di Iannarilli. Le occasioni latitano, con i rossoverdi che sembrano privi di idee tanto che la prima conclusione verso la porta avversaria arriva in pieno recupero con Agazzi che dal limite prende la traversa.

Nella ripresa Cristiano Lucarelli rimette in sesto la squadra che ci prova senza trovare la via del gol. Al 27', però, Miele concede il calcio di rigore dopo aver consultato la Var per un fallo di mano di Caracciolo. Dal dischetto va Favilli che trasforma. Per lui è il settimo gol in campionato.

La Ternana si scuote e dopo tre minuti arriva il vantaggio con Falletti che, servito ancora dall'ex juventino, torna al gol su azione.

Per i rossoverdi un successo che allontana la zona playout riavvicinando quella playoff.

TERNANA-PISA 2-1

MARCATORI: pt 6’ Moreo; st 27’ Favilli su rigore, 30’ Falletti

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly (40’ st Cassata), Di Tacchio (16’ Partipilo), Agazzi; Falletti (33’ st Proietti), Palumbo (40’ st Defendi); Favilli (33’ st Donnarumma). A disp. Krapikas, Capanni, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Martella. All. Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Zuelli (12’ st Gliozzi), Nagy (38’ st Sibilli), Marin; Morutan (25’ st M. Tramoni); Moreo (38’ st Masucci), Torregrossa (12’ st Gargiulo). A disp. Livieri, Hermannsson, Mastinu, Esteves, Sussi, Rus, Tramoni L.. All. D'Angelo.

ARBITRO: Miele di Nola

NOTE: spettatori 4.496 per un incasso di euro 29.831. Ammoniti Di Tacchio, Beruatto, MAnotvani per gioco falloso, Falletti per comportamento no regolamentare. Angoli 8-0. Recupero tempo pt 1’, st 6’