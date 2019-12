Ternana perde ancora in casa ed ora è a meno dieci dalla vetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Basta un tiro alla Casertana per aprire ufficialmente la crisi della Ternana. I rossoverdi, alla terza sconfitta casalinga, sono ora a dieci punti dalla Reggina, capolista del campionato che ha sconfitto la Viterbese su calcio di rigore.Invece al Liberati, in un clima sereno per il rinnovo del gemellaggio tra le due tifoserie, a rendere rigido il morale è la rete di D'Angelo che arriva al 19' di testa dopo un cross di Zito dal corner di sinistra. Il centrocampista approfitta di una dormita generale. Sarà l'unica conclusione in porta dei campani. La questione è che neanche i rossoverdi inquadrano quella avversaria, con Crispino che trascorre praticamente un'ora senza sporcarsi i guanti. Quando lo fa nella ripresa, devia una conclusione di Ferrante, bloccando quella di Salzano.Così la gara si chiude con i primi fischi dei tifosi rivolti verso la squadra, con l'allenatore Fabio Gallo che aspetta l'ira del presidente Stefano Bandecchi. Anche perché la Casertana al Liberati ha conquistato la prima vittoria del campionato in trasferta.TERNANA-CASERTANA 0-1TERNANA (3-5-2): Tozzo; Suagher, Sini (17’ st Furlan), Celli; Parodi, Defendi (17’st Marilungo), Palumbo, Paghera (27’ st Damian), Mammarella; Partipilo (17’st Salzano), Ferrante(27’st Vantaggiato). All. Gallo. A disp. Marcone, Iannarilli, Diakitè, Russo, Torromino, Nesta, BergamelliCASERTANA (3-5-2): Crispino; Longo, Silva, Caldore; Paparusso (44’st Rainone ng), D’Angelo, Varesanovic, Laaribi (11’st Clemente), Zito; Starita (44’ st Cavallini ng), Floro Flores (5’ st Origlia). All. Di Maio (Ginestra squalificato). A disp: Zukovic, Galluzzo, Gonzalez, Zivkov, Ciriello, Matese,ARBITRO: Marcenario di GenovaRETI: pt 19’ D’AngeloNOTE: spettatori . Rinnovato gemellaggio tra le due tifoserie. Ammoniti Crispini, D’Angelo per comportamento non regolamentare. Angoli 12 a 3 per la Ternana. Recupero tempo pt 1’ st 6’