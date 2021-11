Ternana, Palumbo e Defendi positivi al Codiv-19

Il Covid-19 arriva nella Ternana. Per la prima volta riscontrata la positività al virus di due componenti del gruppo squadra. Si tratta di Antonio Palumbo e Marino Defendi, come reso noto da un comunicato della società. I due calciatori sono risultati positivi nell'ultimo giro di tamponi, positività confermata poi dal test molecolare. Il resto della squadra è risultato negativo ai test di controllo.

Questa la nota diffusa dalla società: «La Ternana Calcio comunica che nella giornata di ieri a seguito degli abituali controlli Antonio Palumbo e Marino Defendi sono risultati positivi al SARS-Cov-2. La Società ha subito attivato il protocollo previsto ed i calciatori, in buona salute, si trovano in isolamento. Si comunica inoltre che tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti che sono state prontamente informate».

Venerdì sera a Lecce ovviamente i due calciatori non saranno a disposizione. Defendi non sarebbe stato comunque a disposizione per la lesione del muscolo semi-tendinoso della coscia destra accusata durante la partita con il Cittadella, mentre quella di Palumbo è un'assenza improvvisa e pesante alla luce delle ottime prestazioni fin qui sempre fornite dal centrocampista. Mancherà anche Sorensen che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo e molto probabilmente non ci sarà neanche Capuano alle prese con la lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra rimediata durante la partita con il Como.