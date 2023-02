Ternana, per Palumbo c'è il ricovero in ospedale a causa di una colica addominale

Come anticipato sabato 4 febbraio, Antonio Palumbo, centrocampista della Ternana, è alle prese con una colica addominale. I sanitari hanno preferito ricoverarlo all'ospedale Santa Maria di Terni per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Al momento la sua situazione è stabile e non desterebbe particolare problematica.

Intanto i rossoverdi si sono allenati domenica mattina all'antistadio Taddei. La squadra di Aurelio Andreazzoli tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio alle 15, sempre al Taddei.