Martedì 6 Settembre 2022, 00:05

Ternana tra presente e futuro. Tra la situazione degli infortunati con il nuovo stop di Cesar Falletti e la stipula dell'accordo con la Ternana Futsal per il doppio tesseramento dei ragazzi. Accantonato il pareggio con il Cosenza, ma con l'eco delle polemiche sul Var ancora viva, si pensa alla trasferta di Parma, al tardini. Una prova importante, ma l'infermeria torna ad accogliere uno dei "gioielli" della squadra. Messo alle spalle l'infortunio al legamento crociato che lo aveva tenuto fuori quasi sei mesi, Falletti è di nuovo costretto a fermarsi. Stavolta, il problema è muscolare, per colpa di quel dolore accusato nel finale della gara col Cosenza. Non di grave entità, però sufficiente per costringerlo a tornare a vedersi un paio di partite solo dalla tribuna. Lesione di basso grado al flessore della coscia destra. Vuol dire che, molto probabilmente, oltre a Parma, il fantasista dovrà ancora una volta saltare pure il derby con il Perugia, il 19 settembre al Liberati. Sarebbe la seconda volta consecutiva, visto che era fuori per infortunio pure il 30 aprile scorso. Buone notizie confermate, invece, per Alfredo Donnarumma. Ai campi della Junior Campomaggio, ripresa del lavoro anche stavolta con allenamento congiunto insieme alla Primavera di Ferruccio Mariani. Cristiano Lucarelli ha dato spazio a chi non ha giocato contro il Cosenza. Tra questi, anche l'attaccante, che si è mosso bene. Per lui, infortunio muscolare alle spalle. Oltre a Falletti, a Parma dovrebbero essere ancora indisponibili per motivi fisici pure Alessandro Celli, Bruno Martella e Stefano Pettinari. Per tutti, ancora allenamento personalizzato, così come ha lavorato in modo differenziato alla ripresa Salim Diakite. Sicuro assente, anche Fredrik Sørensen per la squalifica dopo l'espulsione di sabato. L'emergenza, dunque, continua. La Ternana, in attesa che la squadra giochi a Parma, sul fronte societario ha fatto pure un altro passo verso l'interazione con il territorio. Accordo raggiunto con "l'altra Ternana", la squadra di calcio a 5, la Generali Futsal Ternana, per il doppio tesseramento dei ragazzi delle giovanili. Vuol dire che i ragazzi intenzionati a fare calcio con una delle due realtà potranno tesserarsi con entrambe, praticando così calcio e calcio a 5. «Il calcio a 5 - ha detto il responsabile del settore giovanile della Ternana calcio Silvio Paolucci presentando l'iniziativa insieme ai vertici della società di futsal - aiuta i più piccoli a migliorare negli spazi stretti. Questo, se lo ritrovano utile anche se giocano a 11». Si comincia con i ragazzi degli Esordienti regionali della Ternana calcio, classe 2011, i quali una volta alla settimana si alleneranno con la Futsal calcio a 5, con la supervisione del tecnico della prima squadra, Federico Pellegrini. «Con questa novità - ha aggiunto il presidente della Ternana Futsal Luca Palombi - speriamo di dare il nostro contributo anche al sociale, visto che lo sport è anche veicolo di aggregazione per i nostri ragazzi». L'iniziativa ha avuto anche il saluto e l'augurio dell'assessora allo sport del Comune di Terni Elena Proietti e del delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli.