Ternana, a Monza arriva il primo punto. Lucarelli: il carrarmato è ancora cabriolet

Sabato 18 Settembre 2021, 18:12

MONZA- La Ternana ottiene il primo punto del campionato di serie B a Monza. Lo fa pareggiando una partita che l'ha vista sotto per oltre novanta minuti, all'ultimo tuffo grazie al gol di Capone. «Arriva il primo punto -afferma l'allenatore Cristiano Lucarelli- ma ancora abbiamo un carrarmato cabriolet».

Per l'occasione il tecnico rossoverde cambia modulo per cercare di accorciare sui centrocampisti lombardi. Eppure una distrazione in fase di pressing ha permesso da Dany Mota di trovare un gol di prevegole bellezza con un tiro di fuori area. Sempre nel primo tempo Iannarilli riesce a conservare il risultato.

Nella ripresa Lucarelli cambia ancora, proponendo con Palumbo il 4-3-3 trovando tanti tiri ma con poca convinzione. Fino allo scadere del tempo di recupero quando Donnarumma serve di petto Capone che infila l'angolo a Di Gregorio. E' il gol che fa esplodere di gioia tutta la squadra che ottiene il primo punto di questo torneo di serie B. Per verificarne la bontà bisognerà aspettare fino a mercoledì pomeriggio quando al Liberati arriverà il Parma. A seguire, sempre in casa, arriverà la Spal.

MONZA-TERNANA 1-1

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira (21′ st Sampirisi), Colpani (32′ st Valoti), Barberis (32′ st Barillà), Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho (32′ st D’Alessandro), Gytkjaer (19′ st Ciurria). A disp. Sommariva, Machin, Antov, Paletta, Brescianini, Vignato, Pirola. All. Stroppa

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Boben, Sørensen, Capuano (10′ st Palumbo); Defendi, Agazzi (28′ st Donnarumma), Proietti, Martella; Partipilo (16′ st Mazzocchi), Falletti (28′ st Koutsoupias); Pettinari (16′ st Capone). A disp. Krapikas, Kontek, Furlan, Paghera, Ghiringhelli, Peralta, Salzano. All. Lucarelli

RETI: pt 5' Dany Mota; st 90' + 6' Capone

ARBITRO: Zufferli di Udine

NOTE: Spettatori 2.332 per un incasso di euro 30.719,00. Ammoniti Ciurria per gioco falloso. Recupero tempo, pt 0, st 6'