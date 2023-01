Ghiringhelli e Favilli fanno vincere la Ternana. Sconfitto il Modena per 2 a 1

TERNI - La Ternana vince ancora al Liberati. Questa volta lo fa segnando due gol al Modena. Una vittoria che premia il nuovo sistema di gioco e che vede Favilli tornare nuovamente al gol. L'ultimo lo aveva segnato ad ottobre. Con questo successo i punti di distanza dal secondo posto si riducono a sette.

Ad un primo tempo impeccabile, corrisponde una ripresa impaurita.

I rossoverdi passano in vantaggio al 7 con Ghiringhelli che capitalizza di testa un cross di Corrado. Al 16' arriva il raddoppio con Favilli che devia di testa un angolo di Palumbo. Al 18' l'ex attaccante della Juventus segna ma in fuorigioco. Il Modena si scuote con Tremolada, conclusione debole, e Strizzolo, che sfiora il palo.

Nel secondo tempo il Modena allenato dall'ex Attilio Tesser cambia piglio di gioco e accorcia le distanze su rigore trasformato da Falcinelli per un intervento di Ghiringhelli su Magnino. Penalty apparso generoso. Giovannini giostra bene la palla con Bonfanti che prima prende il palo e poi impegna di testa Iannarilli nell'ultima parata decisiva.

TERNANA-MODENA 2-1

MARCATORI: pt 7’ Ghiringhelli, 16’ Favilli; st 6 Falcinelli su rigore

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli (27’ st Defendi), Agazzi (27’ st Paghera), Di Tacchio, Corrado (44’ st Martella); Palumbo (44’ st Coulibaly); Partipilo (37’ st Falletti), Favilli. All. Andreazzoli. A disp. Krapikas, Vitali, Bogdan, Mazzarani, Cassata, Proietti, Capanni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (34’ st Duca), Gerli, Gargiulo (1’ st Magnino); Falcinelli (30’ Bonfanti), Tremolada (1’ st Giovannini); Strizzolo (13’ st Diaw). A disp. Seculin; Silvestri, De Maio, Piacentini, Coppolaro, Poli, Panada. All. Tesser.

ARBITRO: Gualteri di Asti

NOTE: spettatori 3.348 per un incasso di 21.051 euro. Ammoniti Di Tacchio, Iannarilli per comportamento non regolamentare, Falcinelli, Agazzi, Mantovani, Paghera per gioco falloso. Angoli 5-2. Recupero tempo pt 2’ st 5'