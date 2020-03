Ternana, mister Fabio Gallo diventa donatore di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarantena da trascorrere da solo a Terni per l'emergenza coronavirus, lo porta anche a diventare donatore di sangue. E così, da ora, a Terni ce ne sta uno in più. E' l'allenatore della Ternana, Fabio Gallo. ll tecnico di Bollate, che ha tutta la sua famiglia a Bergamo, si è recato al centro trasfusioni per donare il suo sangue. Per la prima volta nella sua vita, dunque, nel rispetto delle norme di sicurezza dovute al periodo di emergenza, ha fatto questo gesto. "Era da tanto che ci pensavo - commenta - ma quando hai il lavoro e l'allenamento, non sempre trovi il tempo. In questo periodo che siamo fermi, ho deciso di fare una cosa utile per gli altri. E lo farò ancora. Sabato 28 marzo ho contattato l'Avis e due giorni dopo sono andato in ospedale per il primo prelievo". Gallo, nella sua abitazione di Terni, prosegue il suo "isolamento". Ma il pensiero del mister è costantemente rivolto alla sua famiglia e anche alla sua Bergamo così ferita da questo virus. Lui, però, è convinto che i bergamaschi, una volta finito questo incubo, sapranno reagire e ripartire.