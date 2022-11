Martedì 15 Novembre 2022, 23:55

La nuova avventura con le Fere, il ricongiungimento con la "colonia" vincente di ex salernitani, il derby vinto con la nonna-fan a tifare sugli spalti del Liberati. Ma soprattutto, una difesa diventata bunker, della quale è diventato uno dei punti di forza. Ecco la stagione rossoverde di Valerio Mantovani. Di proprietà della Salernitana ma in prestito secco alla Ternana. Jolly rapido della difesa che non prende gol da tre partite e dice di trovarsi già bene a Terni, «perché è una città a misura d'uomo e ci si vive bene». Lui, poi, da romano, la trova anche comoda da raggiungere. Ma a farlo sentire a casa è anche la presenza di ben cinque compagni con i quali ha giocato nella Salernitana. A partire da Antonio Palumbo e Alfredo Donnarumma (in amaranto anni fa) e a proseguire con Luka Bogdan, Francesco Di Tacchio e Mamadou Coulibaly, tre con i quali nel 2021 ha centrato la promozione in serie A. E se quest'anno, i quattro ripetessero l'impresa? «Ancora è presto per dirlo - risponde - in una serie B tosta, equilibrata e piena tutti gli anni di sorprese. Non si possono fare previsioni. Ogni anno c'è una squadra che sorprende tutti e ce ne sono tante che, sebbene con organici importanti, non riescono a salire. Ci vuole pazienza. Le somme, alla fine». Palumbo, invece, a Terni lo ritrova come capitano. «Lui ha grande personalità e grandi qualità. Importante per questo gruppo». Difensore centrale, adattabile pure da esterno destro, ha contribuito con gli altri compagni di reparto ai miglioramenti di una difesa trasformata da colabrodo a diga. «Siamo una squadra solida e con tanta qualità. Davanti siamo eccezionali, dietro stiamo andando bene. Ma questo, anche perché tutti i reparti lavorano bene, aiutando pure noi difensori. Siamo migliorati lavorando pure sullo spirito di sacrificio e la coesione a fare sia la fase offensiva che quella difensiva. Ora, non dobbiamo mollare. Il campionato è ancora lungo». E' entusiasta di tutti i compagni di reparto e di tutto il gruppo in generale. Poi, c'è pure il presidente Stefano Bandecchi, che pensa a caricare e a scuotere la truppa. «Lui si aspetta tanto da noi. Ci responsabilizza. E' giusto. Ci paga per questo». Mantovani gioca anche con una forza in più che viene da fuori. La forza di sua nonna, Maria, la sua prima tifosa. «Abbiamo un rapporto straordinario. Per me, oltre che nonna, è stata anche una seconda mamma. Sempre presente nella mia vita». Ora che il nipote è nella Ternana, la signora Maria si è anche tinta il cuore di rossoverde. «E' venuta a tifare per me a Terni, nel derby con il Perugia. Visto? Ha portato bene. Che dite? La faccio tornare?». Un derby vinto insieme agli altri ex della cavalcata vincente della Salernitana proprio contro il loro allenatore di allora, Fabrizio Castori, ora tecnico del Perugia. «Il calcio, è così. Allenatori e giocatori girano, cambiano squadre. Ma resta sempre nella memoria quello che abbiamo fatto a Salerno».