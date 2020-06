Ternana, maglia griffata per la finale di Coppa con la Juventus under 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Una finale di coppa Italia è paragonabile ad un appuntamento con la storia. E come tale va gestita. Di conseguenza la Ternana giocherà per l'occasione con una maglia doppiamente griffata.Si rafforza infatti la collaborazione tra la Ternana Calcio e l’azienda Lenergia attiva dal 2010 nel libero mercato di energia elettrica e gas naturale come trader & reseller.Lenergia, impegnata su tutto il territorio nazionale e già da 5 anni partner delle Fere, sarà infatti back sponsor rossoverde nella finale di Coppa Italia contro la Juventus Under 23, in programma sabato 27 giugno al Dino Manuzzi – Orogel Stadium di Cesena; evento unico nella storia della Ternana Calcio e per questo molto atteso.Per il vice presidente rossoverde, Paolo Tagliavento: «la collaborazione già quinquennale con una azienda che affonda le proprie radici nella nostra città ed opera con successo a livello nazionale ci riempie di orgoglio. Siamo felici – conclude – di avere “Lenergia” come back sponsor».Sulla stessa lunghezza d’onda Enzo Di Matteo, presidente del consiglio d’amministrazione di Lenergia: «Siamo partner della Ternana Calcio, con soddisfazione, da anni – afferma Di Matteo – ci piace l’idea di essere attivi e presenti sul nostro territorio nonostante il raggio d’azione dell’impresa sia nazionale»Sarà una vetrina prestigiosa per l’impresa ternana in continua espansione e sarà un onore per noi vederla abbinata, ancora una volta, ai nostri amati colori.