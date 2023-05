Sabato 20 Maggio 2023, 23:27

Punto e a capo. Stagione finita, piazzamento deludente, propositi iniziali di serie A per poi finire a salvarsi anche con le sconfitte altrui e dopo 5 tonfi negli ultimi cinque turni. E' il momento della resa dei conti. Poi, probabilmente, sarà quello della rivoluzione. Si comincia valutando l'operato dell'allenatore Cristiano Lucarelli e del direttore sportivo Luca Leone. La loro conferma, oggi, non è per nulla certa. E cominciano a nascere ipotesi. Per la panchina si parla del clamoroso ritorno di Aurelio Andreazzoli o di quello di Fabio Liverani, mentre il nome nuovo è Giuseppe Iachini. Aleggiano pure possibili nuovi direttori e anche qui ci sono le ipotesi di ritorno di Mauro Meluso e Danilo Pagni e quelle nuove di Walter Sabatini e Pietro Accardi. Si attendono gli esiti di un summit tra il presidente Stefano Bandecchi, il vice Paolo Tagliavento, Lucarelli e Leone. Si decide sui due. Andare avanti insieme, o salutare entrambi. La seconda ipotesi appare assai probabile. Lucarelli è il tecnico dei record, di un ciclo che si sperava di aprire. Dopo, però, ha avuto un campionato di serie B non piaciuto alla proprietà e un bis in cadetteria cominciato meglio del primo anno, ma finito peggio. Leone ha raccolto nel 2021 i frutti di un lavoro cominciato due anni e mezzo prima, poi i suoi successivi colpi non hanno garantito il nuovo salto, una volta alzata l'asticella. Nell'ipotesi di un domani senza loro due, ci si concentra su altre figure. La possibilità, però, non è solo quella di un nuovo capitolo. C'è anche quella dei possibili ritorni. A partire da quello di Andreazzoli, chiamato in panchina al posto di Lucarelli a dicembre ma con il quale il rapporto si era interrotto in inverno. Nessuno sa cosa si siano detti lui e il presidente al momento delle dimissioni. Ma anche se entrambi dovessero aver considerato un rientro a giugno, ora il tecnico massese deve valutare pure un interessamento del Modena. Accanto al ritorno di Andreazzoli, c'è quello di un tecnico gradito alla piazza, Fabio Liverani, l'uomo del miracolo salvezza del 2017, a fine contratto a Cagliari. Ma vengono fuori anche altri nomi, come Giuseppe Iachini, tecnico ambizioso e con esperienze pure in serie A. Anche un addio di Leone aprirebbe la strada a più ipotesi. Compresa quella del ritorno di Danilo Pagni. Lui dice di non essere stato chiamato, ma la società potrebbe valutare ciò che ha fatto in passato, dalla salvezza miracolo con Liverani (guarda un po'...), fino agli acquisti nella gestione Unicusano di giovani come Rigoberto Rivas, i nazionali Tommaso Pobega e Petko Hristov e 7 dei protagonisti dell'anno dei record, oltre a diverse cessioni monetizzate. Un altro ipotizzato ritorno è quello di Mauro Meluso. Sul taccuino, anche Walter Sabatini, che potrebbe operare da lontano con l'ausilio di una figura di sua fiducia a Terni. C'è persino chi parla di Pietro Accardi, accostato ad Andreazzoli. A breve, probabilmente, la società annuncerà le decisioni: Lucarelli e Leone ancora in sella, o cambiare davvero tutto.