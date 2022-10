Mercoledì 12 Ottobre 2022, 08:28

Cristiano Lucarelli eguaglia Corrado Viciani e Mimmo Toscano, ma può ancora puntare Gino Vandelli. Lui, ai filotti, ci si era già abituato, perché proprio con la Ternana inanellò nel 2020-2021 ben 11 vittorie di fila, entrando nella storia del club per quella che è al momento la striscia più lunga di vittorie consecutive rossoverdi. Ma sabato, a Benevento, la striscia potrebbe ancora allungarsi e potrebbe portare il tecnico livornese a puntare un record rossoverde anche per la serie B. Perché a quel punto, si porterebbe a una sola partita dall'impresa che riuscì a Vandelli nel lontano 1928-29, quando di gare consecutive in serie B ne centrò ben 6. Un successo a Benevento, intanto, significherebbe una cinquina di risultati pieni colta dalle Fere. Lucarelli potrebbe, così, superare intanto Corrado Viciani, già da lui eguagliato dopo la vittoria sul Pelermo. Anche il "Maestro" della prima promozione in serei A, infatti, fece quattro vittorie di fila proprio nel campionato vincente del 1971-72. E come Viciani (e Lucarelli), seppe fare anche Domenico Toscano nel 2012-2013, sempre con un poker di vittorie di fila. Tra l'altro, il tecnico calabrese, ora al Cesena, in serie C aveva colto l'anno precedente una serie di successi a raffica da 5 e una da 6, facendo meglio di Gabriele Baldassarri che qualche anno prima ne aveva ottenute nella stessa categoria due da 4 vittorie. Restando ai campionati di serie C della storia più recente, come Toscano seppe fare Claudio Tobia nella C2 dell'anno dello spareggio di Cesena, con 6 vittorie di fila, mentre Luigi Delneri, sempre in C2, seppe fare meglio anni dopo con 8 vittorie nelle ultime 8 partite di quel torneo alla fine vinto dai rossoverdi. Tornando alle vittorie consecutive ottenute dalla Ternana in un campionato di serie B, Lucarelli ha già preso Parma (3-2), derby casalingo col Perugia (1-0), Cittadella (2-0) e gara interna con il Palermo (3-0). Ora, mette nel mirino Benevento, visto che sabato pomeriggio si va a giocare l Vigorito. Ma è pur sempre un ostacolo difficile, la squadra giallorossa campana, ora affidata alla guida tecnica di Fabio Cannavaro. Lo stesso allenatore, attentissimo a tenere il profilo basso e a non perdere l'umiltà, aveva messo tutti in guardia dopo il successo sul Palermo: «Sarà un'altra partita bella tosta, a Benevento. Poi, ce ne saranno ancora altre 29, in cui dovremo sempre stare sul pezzo, senza mai abbassare la guardia. Abbiamo fin qui giocato 8 partite. Un quinto di campionato. Il percorso è ancora lungo. Importante, per noi, è continuare a rimanere concentrati. Ricordiamoci che, in un campionato come questo, ci vuole tanto tempo per costruire una situazione come quella di ora, ma anche pochissimo per rischiare di rovinare tutto».