© RIPRODUZIONE RISERVATA

La finale di Coppa Italia Serie C non ha portato in dote alcun trofeo per la Ternana ma adesso le maglie utilizzate dai rossoverdi contro la Juventus Under 23 a Cesena potranno servire per una causa nobile. A partire da giovedì 27 agosto e fino a giovedì 10 settembre sulla pagina Facebook ufficiale della Ternana Calcio si troveranno tutte le coordinate necessarie per partecipare all'asta benefica in favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni. Il ricavato sarà infatti interamente utilizzato per acquistare una lampada scialitica, utilizzata in sala operatoria per illuminare il campo chirurgico. Le maglie avranno base d'asta di 50 euro l'una e per formulare la propria offerta sarà necessario scrivere sotto al post dedicato la cifra ed il nome del calciatore per il quale si intende partecipare. A svelare l'iniziativa sul canale Instagram della Ternana è stato il centravanti Alexis Ferrante.