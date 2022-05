Giovedì 26 Maggio 2022, 00:05

Mezzi e uomini già in azione, sui campi della Junior Campomaggio. Si lavora per rifare i manti erbosi in base a parametri standard e misure regolamentari. La Ternana sta per avere finalmente lì i suoi campi in erba per allenarsi. Finisce in questo modo un ciclo fatto di anni trascorsi tra il peregrinare invano alla ricerca di campi di questo genere e la conseguenza di dover lavorare all’antistadio Taddei sul sintetico. Negli impianti sportivi della parrocchia dell’Immacolata Concezione, alla Polymer, si lavora per finire tutto entro breve. La prima squadra sarà in ritiro a Cascia dal 4 al 16 luglio per la preparazione alla nuova stagione e, al ritorno, avrà subito i nuovi campi. Anche se, almeno i primi tempi, i calciatori potrebbero essere costretti a fare la spola tra lì e lo stadio Liberati per cambiarsi, in attesa che venga fatta anche una struttura funzionale per gli spogliatoi. Sarà la nuova “casa delle Fere”, dove allenarsi in maniera fissa per tutta la stagione, aspettando il nuovo centro sportivo a Villa Palma. La Ternana ci investe 130 mila euro. Per i manti erbosi nuovi, l’intervento è affidato alla ditta Paesaggi Umbri, che per conto della società si occupa delle manutenzioni e dei rifacimenti dei campi. L’utilizzo di quella struttura è regolato da una convenzione triennale firmata con la Junior Campomaggio Collescipoli. Le due realtà troveranno il modo di dividersi lì dentro le rispettive attività. Nelle settimane scorse, prima dell’inizio dei lavori, è andato a vedere i campi anche l’allenatore Cristiano Lucarelli. «Fino ad oggi – ha detto il tecnico – ci siamo allenati sul sintetico del Taddei e qualche volta sul campo del Liberati. Sapete bene quali sono le problematiche di allenarsi tutti i giorni su un campo sintetico, o di farci doppie seduta. E’ importante avere a disposizione strutture in erba». Si è partiti dal campo più a monte, dove alcuni anni fa giocava le partite interne anche il Terni rugby. Si sta realizzando l’impianto di irrigazione e drenaggio, poi si procederà alla semina dell’erba, per avere un manto erboso sportivo tradizionale. Il secondo campo, quello più vicino alla chiesa, subirà solo un intervento di mantenimento, visto che ha una superficie già buona. In più, si conta di avere anche un terzo campo, a 9, in sintetico. Ci sarà tutto per permettere a una squadra professionistica di allenarsi per le gare di serie B. Poi, una volta pronto “Ternanello”, la Ternana dovrebbe continuare a utilizzare i campi della Polymer per l’attività delle squadre giovanili. Campi in erba anche per loro, in alternativa all’Unicusano trading center, l’impianto attualmente a disposizione al Sabotino.