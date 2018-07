La Ternana Calcio ha comunicato «l'ingresso nei proprio quadri dirigenziali del signor Paolo

Tagliavento. Ex arbitro internazionale (221 partite dirette in Serie

A, 28 in Champions League e 32 in Europa League), ternano doc e tifoso

rossoverde da sempre, profondo conoscitore del calcio italiano ed

europeo e delle dinamiche che lo caratterizzano a tutto tondo», si

legge in una nota del club. «Tagliavento ha da subito instaurato un rapporto positivo con la

Società rossoverde, in particolar modo con il presidente Stefano

Ranucci, con il quale sono immediatamente emerse stima reciproca e

identità di vedute tanto da far accettare all'ex direttore di gara il

ruolo di Club Manager. Un incarico che lo vedrà impegnato a 360 gradi

nei diversi ambiti societari e tecnici», prosegue la nota della

Ternana.

Marted├Č 3 Luglio 2018



