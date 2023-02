Mercoledì 22 Febbraio 2023, 00:24 - Ultimo aggiornamento: 00:31

Come al Monopoli. Torna alla casella di partenza. Ternana già venduta al gruppo italo-americano dove sembra fosse anche i proprietari del Fulham? No. Intanto, non si tratterebbe dei proprietari del Fulham, a quanto pare non interessati nonostante qualche iniziale abboccamento, in quanto tagliati fiori anche dalle tempistiche, visto che Unicusano vuole cedere quanto prima. Adesso spuntano altri due nomi di imprenditori, sempre italoamericani, cioè Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi. La trattativa con il gruppo del quale si parlava a inizio settimana c'è e va avanti, ma si trova in un momento di stallo e attesa. Da una parte la fase di "due diligence" in atto, vale a dire l'analisi e la verifica di tutti i dati e i numeri della società prima di procedere a un passaggio di gestione. Dall'altra il presidente Stefano Bandecchi che vorrebbe ancora mantenere alcune quote, mentre sembrava che questo affare si concludesse solo con una cessione completa della Ternana. E così, adesso, i rappresentanti della cordata ci starebbero pensando. In essa c'è anche una componente italiana, la cui identità resta ancora segreta ma qualche elemento porterebbe a un forte gruppo legato al settore alberghiero. In ogni modo, questa non è la sola soluzione sul tavolo. L'altra strada ancora da battere è quella di una cessione a un gruppo pronto a rilevare la Ternana ma anche a lasciare a Unicusano e a Bandecchi una quota anche fino al 20 o 30 per cento. E' qui, che verrebbero fuori proprio Natale e Scalzi. I due, tra l'altro, non sono nuovi nel calcio, essendo stati fino al novembre 2022 in società con la Nocerina, dalla quale sono entrambi usciti. Mentre si lavora negli uffici per arrivare alla cessione e nulla trapela, le voci sui possibili acquirenti si susseguono nella Terni sportiva. Sono stati persino avanzati, oltre ai Kahn del Fulham, anche altri possibili scenari, come il gruppo Finarvedi e persino un soggetto che coinvolgerebbe pure l'ex presidente Simone Longarini. Tante voci. Troppe, forse. Le operazioni per la cessione della Ternana vanno avanti. Gli studi legali di Bandecchi e di Unicusano lavorano a contatto con i rappresentanti degli interlocutori. Forse ci vorrà un po' di più per arrivare al "closing" e poi a un eventuale annuncio. C'è curiosità per capire chi arriverà, ma anche per vedere cosa farà Bandecchi. Non dimentichiamo che lui, anche se non più presidente e proprietario diretto, resterebbe comunque candidato a sindaco a Terni e porterebbe avanti il progetto del centro sportivo, e proseguirebbe il percorso per lo stadio nuovo e la clinica. In più, ci sono sempre Interpan (già rilevato al 75%), PalaTerni e pure un centro estetico che sta per realizzare. Le sue parole, sono state chiare: «Cedo la Ternana, ma non me ne vado da Terni».