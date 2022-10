Ternana-Gonoa, le ordinanze che cambiano la viabilità, l'invito dell'assessora Scarcia: "Andate allo stadio a piedi o in bici"

La partita al Liberati, con la Ternana prima in classifica e il pienone di tifosi allo stadio, ma anche i numerosi tifosi provenienti da Genova e le attività commerciali dei nuovi esercizi avviati nella zona dove si sta realizzando il palasport. Un sabato pomeriggio complesso anche per la viabilità, con i flussi diretti sia allo stadio per la gara di serie B Ternana-Genoa che nei punti commerciali. Arrivano le ordinanze per regolare il traffico e la viabilità in tutta la zona proprio nel pomeriggio di sabato 22 ottobre. E con esse, l'invito da parte dell'assessora alla viabilità Giovanna Scarcia ad andare allo stadio preferibilmente camminando, o in bici. I provvedimenti, decisi dopo l'ultima riunione in prefettura del Gruppo operativo per la sicurezza, dispongono dalle ore 14 la chiusura del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia da viale Borzaccchini a viale dello Stadio fino all'incrocio con via Leopardi, fino alle ore 19. Si potrà, però, accedere in auto alla zona dello stadio arrivando da viale Prati e via Aleardi, anche se per uscire dalla città si dovrà devire per via Leopardi. Dalle ore 12 fino alle ore 20, c'è poi il divieto di sosta e di fermata sul tragitto riservato ai tifosi genoani, cioè in piazza Caduti di Montelungo, nel parcheggio delle Piscine dello stadio, in via Pettini e in strada San Martino. Il tutto, naturalmente, ad eccezione dei residenti e degli accreditati all partita. Tra l'altto, viste queste limitazioni la Ternana ha deciso di chiudere alle ore 13 i botteghini dello stadio (aperti dalle 10) per la vendita dei biglietti nel solo giorno della partita. Come in occasione delle ordinanze simili adottate quando si gioca il derby con il Perugia, anche stavolta ci sono i varchi elettronici della zona a traffico limitato disattivati dalle ore 14 alle 20. Torna per l'occasione anche l'ordinanza anti vetro, simile a quella applicata nei derby, con il divieto dalle ore 11 alle 19 di somministrare bevande in contenitori di vetro nella zona intorno allo stadio, area delimitata tra via Borsi, via Oberdan, piazza Dalmazia, via Botticelli, via Carducci, viale Prati e viale dello Stadio. Vendita consentita solo per approvvigionamento domestico purché imballati dai commercianti. Consentita anche la somministrazione ai tavoli dei locali autorizzati. «Dovrà essere una bella giornata di sport - dice l'assessora Scarcia - e data la massiccia presenza anche della tifoseria ospite, l'organizzazione comporterà un impegno maggiore da parte di tutti per la gestione dell'ordine pubblico. I provvedimenti, li abbiamo disposti in collaborazione con la Questura e le forze dell'ordine in generale, per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi». Poi, Giovanna Scarcia sottolinea la novità infrastrutturale rispetto all'ultimo derby: «Stavolta potremo anche contare sulla nuova area di parcheggio del PalaTerni, a completa disposizione sia di chi andrà alla partita che di chi andrà nelle attività commerciali». Ma per tutti, c'è un invito speciale: «Recatevi allo stadio preferibilmente a piedi, o in bicicletta. E soprattutto, dimostriamo senso di responsabilità, in questa bella giornata di sport».