La Ternana esce tra gli applausi nonostante la sconfitta per 2 a 1 contro il Cittadella. I rossoverdi giocano bene e passano in vantaggio con Diakitè che segna il primo gol tra i professionisti. Colpiscono poi un palo con Partipilo che maledice il cielo. E' l'anticamera della giornata sfortunata che si concretizza con il nuovo infortunio di Donnarumma che esce in lacrime .

Nel secondo tempo la Ternana dà l'impressione di manovrare con attenzione ma all'11 Proietti lascia la squadra in dieci per un intervento pericoloso quanto inutile su Giraudo. L'inerzia della gara cambia e Crociata trova il gol del pareggio sfruttando un disimpegno sbagliato di Di Tacchio. Andreazzoli cerca di non subire più togliendo pure Falletti. Errore fatale perché Capanni commette il fallo che dà l'opportunità a Crociata di trasformare la punizione in pieno recupero per il 2 a 1 finale.

Il presidente Stefano Bandecchi abbandona lo stadio per ultimo, scagliandosi contro alcuni tifosi della Est che in precedenza avevano applaudito insieme ai colleghi della Nord i calciatori.

Purtroppo il giocattolo rossoverde sembra essersi rotto.