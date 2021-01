Futsal, giocatore positivo: salta la partita del 16 gennaio

Positivi nel "gruppo squadra" della Futsal, salta la partita del 16 gennaio a Cagli. Lo annuncia la società con un comunicato stringato in cui specifica che «in virtù della positività accertata nel gruppo squadra della Futsal Ternana ed in virtù dell’emergenza sanitaria la Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 ha disposto il rinvio della partita Cagli Sport- Futsal Ternana, valevole per il campionato nazionale di serie B, in programma nella giornata del 16 gennaio a data da destinarsi». La persona contagiata è un calciatore: le sue condizioni sono buone in quanto l'atleta è asintomatico.

