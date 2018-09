Il Tar del Lazio accoglie il ricorso della Ternana. Il primo effetto potrebbe essere il rinvio della prima di campionato in programma mercoledì 19 al Liberati, quando la Ternana sfiderà il Rimini. Il ricorso al Tribunale amministrativo era stato annunciato da patron Bandecchi in occasione della presentazione della Ternana. «Uno scherzo - aveva commentato patron Bandecchi - che gli stiamo facendo e che ci è stato suggerito prendendo spunto da qualche intervista rilasciata dal presidente Franco Frattini. Visti i precedenti, potremmo avere pure qualche sorpresa». La parola, dopo l'ok al ricorso arrivato oggi, ora torna al Coni. Fino a quando il Collegio di garanzia non si ripronuncerà sul format della B, a 19 o a 22 squadre, il campionato della Ternana resta congelato. «Almeno finché il fischietto dell’arbitro non avrà fatto iniziare la partita - ha sottolineato Bandecchi - la nostra battaglia continuerà. Se l’arbitro dovesse fischiare l’inizio, allora sarà una battaglia fatta al 50%». Battaglia che a questo punto potrebbe riservare una sorpresa per i tifosi delle Fere.



Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



