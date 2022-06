Ternana Femminile, la Serie B arriva dal Bari: ufficiale l'acquisto del titolo sportivo

La Ternana Femminile giocherà il prossimo campionato di Serie B. Dopo i rumors e le indiscrezioni dei giorni scorsi che avevano accompagnato la trattativa, finalmente la notizia è ufficiale. Il club rossoverde ha acquisito il titolo sportivo della Asd Pink Sport Time, storica società di calcio femminile di Bari che dopo un glorioso passato negli ultimi tempi non se la passava bene. La Ternana Calcio conferma così l'operazione: «La Ternana Femminile, nella stagione 2022/23, disputerà il campionato nazionale di Serie B, organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Figc. La Federazione ha infatti accettato l'istanza della società rossoverde, in accordo con la Asd Pink Sport Time di Bari per l'attribuzione al club di via della Bardesca del titolo sportivo di Serie B dalla società pugliese. L'operazione si inserisce in un quadro di crescita globale della Ternana Calcio con uno sguardo particolarmente attento al settore femminile, in costante ascesa a livello nazionale. Su questo settore la società rossoverde, con in testa il presidente Stefano Bandecchi, punta con grande decisione». Le prime voci sulla trattativa erano circolate circa un mese fa, quando ancora l'obiettivo salvezza delle Fere era da raggiungere. Una volta chiuso il campionato la notizia è diventata ufficiale. Ma la stagione delle ragazze allenate da Marco Schenardi non è conclusa. Se il campionato si è chiuso con la vittoria 2-0 in trasferta a Pinerolo con i gol di Battaglioli nel primo tempo e Cianci nella ripresa, la stagione delle Women potrebbe avere una conclusione di grande spessore. Alle porte infatti c'è il grande appuntamento con la Coppa Italia di Serie C. Dopo aver superato Perugia e Res Roma nella fase a gironi, la Ternana Femminile ha superato negli ottavi di finale l'Arezzo e nei quarti di finale il Venezia. E così domenica al Mario Cicioni di Campitello (ore 17) si giocherà l'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C contro la Jesina, con il ritorno fissato il 19 giugno. La finale è in programma il 26 giugno a Firenze contro la vincente del match tra Trastevere e Vicenza. Poi si penserà al futuro con il prossimo campionato di Serie B. Il secondo salto di categoria per la Femminile dopo il ripescaggio in Serie C di due anni fa.