Ternana, Falletti è arrivato in città

Ecco i primi nostri scatti, firmati Angelo Papa, di Cesar Falletti a Terni. Il fantasista uruguaiano è tornato da Montevideo proprio per vestire di nuovo la maglia della Ternana. È atterrato la mattina di martedì 8 settembre a Fiumicino e, insieme alla famiglia, ha raggiunto Terni per osservare il periodo di isolamento fiduciario all'hotel Garden, come imposto dai protocolli anti covid. Mentre i suoi familiari, la moglie e i suoi due bambini, osserveranno le due settimane di isolamento; lui dovrà ora sottoporsi ai due tamponi e all'esame sierologico. Se tutto ciò risulterà negativo, allora sarà pronto per la firma e per cominciare ad allenarsi con gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA