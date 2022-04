Ternana espugna Crotone con Partipilo e Defendi. Tra una settimana scontro diretto col Frosinone per i playoff

CROTONE - La Ternana, in rimonta, sconfigge il Crotone per 2 a 1. Lo fa lontano da casa, disputando una partita in crescendo a conferma che la squadra può ancora disporre di alcune residue speranze per raggiungere la zona playoff anche se la concorrenza rimane agguerrita.

Al quarto Palumbo colpisce la traversa. Dopo 6 minuti, a seguito di un calcio d'angolo regalato da Celli, Golemic anticipa Bogdan segnando la rete del vantaggio. E' l'unica occasione reale per il Crotone. Infatti poi sale in cattedra Palumbo che fa avanzare il baricentro, confezionando l'assist su punizione per Partipilo che al 28' segna di petto. Lo stesso attaccante prima dello scadere ha due grosse occasioni ghiotte per raddoppiare.

APPROFONDIMENTI SPORT I 50anni della Ternana in serie A: c'è l'annullo... UCRAINA Yana e Victoria dall'Ucraina all'Orvieto FC. Si allenano... SPORT I campioni scelgono Terni: lo schermidore Alessio Foconi e...

Nella ripresa va in scena un monologo rossoverde fino al 31' quando Palumbo, ancora lui, crossa dalla sinistra per Defendi che in spaccata segna beffando il portiere avversario Festa. A far festa però la Ternana che rimane a 7 punti dalla zona playoff occupata dal Frosinone che nel lunedì di Pasqua sarà ospite al Liberati in quello che può essere definito lo scontro diretto.

CROTONE-TERNANA 1-2

CROTONE (3-4-1-2): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu (33′ st Gural); Mogos, Estevez, Schirò (30′ st Vulic), Sala (13′ st Giannotti); Marras (13′ st Borello); Maric, Cangiano (13′ st Kargbo). A disp. Saro, Serpe, Cuomo, Mondonico, Adekanye, Calapai, Nicoletti. All. Modesto

TERNANA (3-5-2): Krapikas; Bogdan (36′ st Boben), Sørensen, Celli; Furlan (22′ st Defendi), Koutsoupias (14′ st Paghera), Proietti, Palumbo, Martella (22′ st S. Diakité); Partipilo, Donnarumma (14′ st Pettinari). A disp. Vitali, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Ghiringhelli, Peralta, Mazza. All. Lucarelli

ARBITRO: Abbattista DI Molfetta

RETI: pt 6′ Golemic, 28′ Partipilo; st 31 Defendi

NOTE: ammoniti Estevez, Golemic, Giannotti, Bogdan, Martella per gioco falloso. Recupero tempo pt 1, st 3+1