Ternana, esordio amaro: Ascoli vince per 2 a 1

ASCOLI - Esordio amaro per la Ternana che ad Ascoli perde 2 a 1. Galeotte, ancora una volta, sono le palle inattive. Al 12' i bianconeri passano in vantaggio con Botteghin bravo a capitalizzare un corner, anticipando Bogdan e Iannarilli che non esce nell'area piccola. Al 38' va in scenza un'azione analoga, sempre da calcio d'angolo, con Collocolo che questa volta anticipa Di Tacchio, uno dei più alti della compagine rossoverde.

Nell'intervallo l'allenatore Cristiano Lucarelli lascia un evanescente Donnarumma nello spogliatoio per Favilli. E proprio l'ex attaccante al 31' a riaprire la partita, capitalizzando un assist di Falletti deviato da Giordano. La Ternana avanza il baricentro ma non trova la via del pareggio che forse avrebbe meritato. La buona novella è il ritorno di Cesar Falletti. La notizia triste è che con quella di domenica 14 agosto è la 16esima sconfitta contro i bianconeri.

ASCOLI-TERNANA 2-1

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano (41' st Falasco); Collocolo, Buchel (41' st Eramo), Caligara (26' st Saric); Lungoyi (23' st Falzerano), Gondo, Bidaoui (41' st Ciciretti). A disp. Bolletta, Guarna, Simic, Quaranta, De Paoli, Giovane, Fontana. All. Bucchi

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Capuano, Martella; Agazzi (23' st Paghera), Di Tacchio (33' st Proietti), Palumbo (37' st Rovaglia); Partipilo, Pettinari (23' st Falletti); Donnarumma (1’ st Favilli). A disp. Krapikas, Sorensen, Capanni, Spalluto, Defendi, Celli, Corrado. All. Lucarelli

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

RETI: pt 12’ Botteghin, 38’ Collocolo; st 31' Favilli

NOTE: spettatori 8.456, di cui 900 tifosi di Terni, per un incasso di euro 97.155,41 compresa quota abbonati. Ammoniti Leali, per comportamento non regolamentare, Palumbo, Bogdan, Ciciretti, Paghera, Diakitè per gioco falloso. Recupero tempo pt 1’, st 5'