Ternana, ecco i convocati per la partita con l'Ascoli, Donnarumma c'è, Falletti pure, Coulibaly out

Dopo l'ultima rifinitura del mattino, l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ha fatto diramare dalla società l'elenco dei calciatori convocati per la sfida ad Ascoli, per la prima giornata del campionato di serie B. Dunque, a poche ore da Ascoli-Ternana (fischio d'inizio alle ore 20,45 di domenica 14 agosto), si sa che i rossoverdi sono tutti disponibili, tranne il nuovo acquisto Coulibaly ancora indisponibile per problemi muscolari. Recupera Donnarumma. Prima convocazione e presenza ufficiale per l'altro nuovo acquisto, Favilli che è pure un ex. C'è anche Falletti, ancora in attesa del pieno recupero dal'infortunio al legamento crociato del febbraio 2022, ma è una presenza, per ora, solo per fare gruppo. Assenti per scelta tecnica, invece, Ferrante e Salzano, entrambi destinati probabilmente alla cessione.

Questo l'elenco dei convocati della Ternana.

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Celli, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Martella, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Falletti, Favilli, Donnarumma, Partipilo, Pettinari, Rovaglia, Spalluto.

Alla luce di questo, la formazione di base della Ternana al Del Duca dovrebbe prevedere, nel 4-3-2-1, Iannarilli in porta; difensori centrali Bogdan e Capuano, esterno mancino Martella e a destra uno tra Diakite, Defendi e Ghiringhelli; a centrocampo dubbio in mezzo tra Di Tacchio e Proietti, con Agazzi e Palumbo intermedi, in attacco Donnarumma punta centrale, supportato e assistito da Partipilo e Pottinari.