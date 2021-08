Ternana, ecco i convocati per l'esordio con l'Avellino

Domenica 8 Agosto 2021, 10:51

TERNI - Domani pomeriggio alle 18,30 la Ternana comincia la nuova stagione. Lo fa affrontando nei preliminari di Coppa Italia, l'Avellino. Una sfida che fino a qualche mese fa valeva la promozione in serie B.

A questo appuntamento la squadra di Cristiano Lucarelli ci arriva senza l'infortunato Partipilo e lo squalificato Palumbo. Sarà l'occasione per ritornare al Libero Liberati, che si sta rifacendo il look e che è pronto ad accogliere i tifosi. Tra la protesta di quelli della Curva Nord per l'accesso consentito solo con green pass, agosto e le feri, sarà difficile raggiungere le 3 mila unità previste per l'ingresso.

Ecco i convocati di Lucarelli::

Portieri: Casadei, Iannarilli, Morlupo (2005)

Difensori: Boben, Celli, Ghiringhelli, Kontek, Russo, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Falletti, Onesti, Mazzocchi, Peralta, Pettinari, Vantaggiato

Squalificati: Palumbo

Indisponibili: Tozzo, Vitali, Defendi, Damian, Capanni, Partipilo.