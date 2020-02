Ternana conquista la finale di Coppa Italia: incontrerà la Juventus U23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA - Fabio Gallo ha festeggiato la 150esima panchina. Da allenatore ha condotto la Ternana alla finale di Coppa Italia di serie C. Una finale che disputerà contro la Juventus Under 23, società satellite di quella più famosa.A Catania finisce 0 a 0 e in virtù del successo per 2 a 0 dell'andata, i rossoverdi hanno acquisito il diritto alla finale. Se il tecnico si dice soddisfatto, in contemporanea arriva pure la soddisfazione del presidente Stefano Bandecchi.La Ternana incontrerà in finale la Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia. Un match che si preannuncia affascinante, a prescindere dal fatto che la vincente disporrà di un posto garantito per i playoff promozione. L'andata dell'atto finale sar l'11 marzo, il ritornoil 15 aprile.Il prossimo appuntamento della Ternana è previsto per domenica 16 febbraio alle ore 17,30 quando al Liberati arriverà la Virtus Francavilla.Infine il Consiglio Direttivo della serie C ha confermato la linea di riforma istituendo una Commissione che lavori per il progetto di modello-tipo di club di Serie C che punti al contenimento dei costi al fine di migliorare la sostenibilità economica.«E’ questo un segno di credibilità di un’azione di riforma -si legge in un comunicato- che, mentre chiede consensi al Governo e al Parlamento, a partire dalla revisione della Legge Melandri si pone la questione interna dei costi».