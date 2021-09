Ternana, col Pisa arriva la terza sconfitta consecutiva. Lucarelli: «Le responsabilità sono le mie»

Sabato 11 Settembre 2021, 19:53

TERNI - La Ternana incassa la terza sconfitta consecutiva, la seconda casalinga. Il Pisa, come aveva fatto il Brescia all'esordio, espugna il Liberati sconfiggendo i rossoverdi per 4 a 1. L'allenatore Cristiano Lucarelli si assume le proprie responsabilità rivelando che la squadra ha paura: «In questo caso bisogna fare come nel basket -afferma l'allenatore- alzare la mano ed assumersi la propria responsabilità».

Anche se i quattro gol sono arrivati a seguito di calci piazzati, o errori individuali: «Ritengo che non c'è tutta questa differenza numerica tra le squadre che si sono affrontante in campo -prosegue Lucarelli- in questo momento paghiamo probabilmente il fatto di avere in rosa numerosi calciatori nuovi».

E pensare che dopo il gol di De Vitis, i rossoverdi avevano addrizzato la gara con un rigore subito da Salzano e trasformato da Donnarumma. Neanche il tempo di festeggiare che Sorensen procura l'autogol mentre intendeva mettere la palla in corner. Nella ripresa l'errore in disimpegno di Salzano spalanca la porta a Lucca che dopo il gol confeziona l'assist per Cohen. Pisa belvedere e capolista a punteggio pieno insieme al Brescia. Ternana ancora a zero punti.

TERNANA-PISA 1-4

MARCATORI: pt 9’ De Vitis, 30’ Donnarumma su rigore, 32' Sorensen

autogol; st 12’ Lucca, 39’ st Cohen

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (14’ st Partipilo), Boben,

Sorensen, Martella (23’ st Celli); Salzano, Palumbo; Mazzocchi,

Falletti (14’ st Paghera), Furlan (29’ st Peralta); Donnarumma (14’ st

Pettinari). A disp. Vitali, Krapikas, Capone, Capuano, Defendi,

Kousoupias, Mazza. All. Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto

(26’ st Hermannsson); Touré, De Vitis (41’ st Nagy), Marin; Gucher

(26’ st Sibilli); Marsura (34’ st Cohen) , Lucca (41’ st Masucci). A

disp. Livieri, Dekic, Mastinu, Quaini, Di Quinzio, Cisco, Piccinini.

All. D’Angelo

ARBITRO: Maresca di Napoli

NOTE: spettatori 4.003 (di cui 463 di Pisa) per un incasso di euro

48.347,00. Ammoniti Ghiringhelli, Gucher, Sorensen, Leverbe per gioco

falloso. Angoli 6-2. Recupero tempo pt 0, st 4’