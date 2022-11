Ternana col Brescia finisce 0 a 0. Per i rossoverdi terzo pareggio consecutivo senza segnare gol

TERNI - La Ternana non sa più vincere. Contro il Brescia finisce 0 a 0. E' il terzo pareggio consecutivo per i rossoverdi, per giunta senza segnare un gol. Una partita non bella dove la paura ha probabilmente prevalso sulla voglia di vincere.

Il primo tempo viene archiviato senza troppi sussulti. Sul taccuino dei cronisti finiscono una conclusione di Cassata, deviata da Andrenacci, un colpo di testa di Olzer propiziato da un passaggio sbagliato di Partipilo, terminato sopra la traversa, e un tiro di Falletti, sporcato in corner da un difensore lombardo. Troppo poco per due squadre che desideravano cercare, almeno alla vigilia, una vittoria.

Nella ripresa la partita comincia sulla stessa falsariga. Cristiano Lucarelli, approfittando dell'infortunio di Di Tacchio prova a cambiare qualcosa, senza riuscire a sortire gli effetti sperati. Anzi al 25' è il Brescia a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Moreo.

Per il resto è tutta noia con un'astintenza che dura ormai da 316 minuti. L'aspetto positivo è che neanche li subisce.

TERNANA-BRESCIA 0-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani, Martella (12’ st Celli); Cassata (23’ st Proietti), Di Tacchio (12’ st Agazzi), Palumbo; Partipilo (28’ st Moro), Falletti; Favilli (28’ st Donnarumma). A disp. Vitali, Capanni, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Pettinari. All. Lucarelli

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Mangraviti, Huard; Olzer (27’ st Labojko), Bisoli, Van de Looi, Ndoj (19’ st Benali); Moreo, Ayè (27’ st Bianchi). A disp. Sonzogni, Galazzi, Garofalo, Nuamah, Papetti. All. Clotet

ARBITRO: Mariani di Aprilia

NOTE: spettatori 5.662 per un incasso di 51.462 euro. Ammoniti Adorni, Huard, Cassata, Ndoj, Partipilo per gioco falloso, Benali comportamento non regolamentare. Angoli 6-4. Recupero tempo pt 1’, st 4’. La Ternana ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa di Omero Andreani