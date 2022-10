Ternana, il Ceo del Genoa Andrés Blàzquez ringrazia Stefano Bandecchi per l'ospitalità e il fair play

TERNI - La Ternana perde in campo, ma vince il premio per l'ospitalità. Il Ceo del Genoa Andrés Blàzquez prende carta penna e calamaio per scrivere una lettera indirizzata al presidente della Ternana Stefano Bandecchi per ringraziarlo della straordinaria ospitalità ricevuta sabato scorso dalla squadra che si è aggiudicata il match con i rossoverdi per 2 a 1 grazie alla doppietta di Coda.

«Carissimo presidente -scrive Andrés Blàzquez- desidero ringraziarla per la straordinaria ospitalità e signorilità con cui la nostra delegazione è stata accolta e seguita. Un grazie sentitissimo per i complimenti che ha voluto significare personalmente a fine match nel più puro stile sportivo del fair play».

Dopo aver sottolineato il lavoro dei dirigenti rossoverdi e degli steward, il Ceo aggiunge: «Ci è particolarmente gradito congratularci con lei e la sua società per la gestione organizzativa dell'evento le professionalità e sensibilità di cui hanno dato prova i suoi collaboratori».