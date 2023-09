Giovedì 14 Settembre 2023, 00:45

L'argentino Valentin Vada ha preferito fermarsi per ascoltare il canto della sirene russe del Rubin Kazan, ma il direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca non si arrende. Adesso, sfumato il precedente obiettivo, ne ha individuato subito un altro. Evidentemente, finché c'è la possibilità, c'è l'intenzione di completare la rosa della Ternana con un ultimo centrocampista, da prendere attingendo dalla lista dei calciatori svincolati. Il nome nuovo, adesso, è quello dell'olandese Kees De Boer. Dunque, dalla Spagna, le mire si sono spostate in Olanda. Si resta ancora in Europa, ma si cambia destinazione. L'argentino Vada, che viene proprio dal campionato spagnolo dopo essersi svincolato in estate dal Real Saragozza, sembrava pronto ad arrivare. Era quasi tutto fatto e l'accordo era davvero a un passo. Ma è quel quasi, ad aver fatto la differenza. Proprio mentre il giocatore era pronto a firmare un contratto di un anno con opzione di prolungamento in caso di salvezza, ecco la mossa del Rubin Kazan. A Vada e al suo agente è arrivata una proposta economicamente più vantaggiosa, tanto che l'affare con la Ternana si è immediatamente fermato. Il calciatore ha preferito, infatti, valutare bene la proposta dei russi. Ma in casa rossoverde, non ci si è dati per vinti. Si è continuato a tenere d'occhio l'estero, cercando tra i calciatori svincolati quelli che potessero fare al caso della Ternana. nella mattinata di mercoledì già si parlava di un nuovo obiettivo individuato, con catatteristiche tecniche simili a quelle di Vada, sempre in Europa, ma stavolta andando a finire un po' più a nord ovest rispetto alla Spagna. Tanto che alcune voci "sparavano" persino il balga Radja Nainggolan, ex Roma, ex Inter, ex Nazionale del Belgio, lo scorso anno alla Spal. Invece, nel pomeriggio è trapelato il nome che Capozucca starebbe cercando. E' quello di De Boer. Nessuna parentela con i fratelli suoi connazionali ed ex nazionali dell'Olanda. Si tratta di un centrocampista di piede destro. In questo caso, è uno che può giocare anche sulla fascia destra, andando così a costituire un'alternativa anche a Tiago Casasola sull'esterno. E' un classe 2000 e l'ultima esperienza è stata nella serie B olandese, fino al giugno 2023. Ha giocato le ultime due stagioni nel Venlo. In precedenza aveva però militato anche nella serie A dell'Olanda, con la maglia dell'Ado Den Haag. Vanta un'esperienza anche oltremanica, nella seconda serie inglese, con lo Swansea. Non resta ora che attendere e vedere come andrà questa trattativa, senza sbilanciarci troppo almeno fino agli annunci ufficiali (visti i precedenti). Nell'attesa, la squadra ha ripreso a lavorare e si comincia a concentrare sulla partita di Como di domenica 17 settembre. Dopo la sosta, il campionato di serie B riprende e la Ternana ha avuto una settimana di tempo in più per lavorare e per migliorare fisicamente e sul piano dell'intesa di squadra. L'allenatore Cristiano Lucarelli tornerà ad avere a disposizione Niklas Pyyhtiä e Lorenzo Lucchesi. Il primo ha giocato due partite con la Nazionale Under 21 della Finlandia, mentre il secondo ha risposto alla convocazione con gli Azzurrini dell'Under 20 ma non è sceso in campo nelle due partite disputate.