Ternana e Capozucca avanti ancora insieme

Stefano Capozucca e la Ternana avanti ancora insieme. Anche in serie C. Il direttore sportivo, quindici giorni esatti dopo la partita persa dalla squadra con il Bari e la conseguente retrocessione, ha presola sua decisione. Tutti i dubbi che aveva sono stati messi da parte, così come la momentanea voglia di mollare tutto. Ci sono volute, però, due settimane piene, perché questa decisione arrivasse. Capozucca si è incontrato con il presidente della Ternana Nicola Guida già nella serata del 6 giugno. Un incontro che sarebbe avvenuto a Roma e al quale sarebbero stati presenti, oltre allo stesso Guida, anche gli altri componenti della dirigenza rossoverde. Nella giornata successiva, quella del 7 giugno, si è cominciata a diffondere la notizia, confermata anche dallo stesso presidente, che il rapporto tra la Ternana e Capozucca va avanti.

Per il diesse di Biella si tratta di una nuova scommessa, visto che non aveva prima d'ora mai operato da uomo mercato in serie C, categoria che aveva comunque già frequentato da direttore generale.Il prossimo passo potrebbe essere quello della scelta del nuovo allenatore, affidata proprio allo stesso Capozucca. Ma sullo sfondo ci sono anche i possibili nuovi sviluppi sul futuro della società e sulla ricerca di nuovi soci per arrivare prima alla società di scopo per la realizzazione del nuovo Liberati, poi eventualmente anche per una cessione della società sportiva.