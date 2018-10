© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Sul caos ripescaggi, il Governo interviene. Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento ad hoc per la risoluzione dlle controversie legate alle iscrizioni ai campionati. La disposizione entra in vigore inglobando anche i contenziosi ad oggi in essere e, quindi, anche quello con il quale la Ternana chiede il ripescaggio in serie B. Il provvedimento permette al Coni di avvalersi, in questi casi, dell'Avvocatura dello Stato , rimandando ogni competenza alle decisioni del Tar delLazio. Dunque, vuol dire che la competenza al tribunale amministrativo laziale si dovrebbe applicare in da subito anche al contenzioso che riguarda la Ternana, insieme a Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara. I legali della Ternana calcio, appreso nella serata il provvedimento, stanno confrontandosi. Domani, probabilmente, decideranno il da farsi. In teoria, i procedimenti in atto dovrebbero essere sospesi e si dovrebbe presentare un nuovo ricorso al Tar sin da subito. Attendiamo le mosse della società rossoverde nelle prossime ore.