La notizia positiva è la proposta, nel segno della solidarietà verso gli operatori sanitari del Santa Maria, che combattono in prima linea contro il Covid-19. Quella brutta, di notizia, è che il campionato pare sia finito, almeno è quello che si capisce dalle parole del patron della Ternana, Stefano Bandecchi. Quest'ultimo, sicuramente, è un dettaglio trascurabile in un momento così difficile, ma pur sempre una novità epocale che conferma quanto l'emergenza coronavirus continuerà a stravolgere le abitudini di tutti. La proposta del patron Bandecchi è avvenuta via social.

Ecco il testo del suo intervento. ​«Per tutti coloro che hanno l'abbonamento alla Ternana e che ovviamente non possono andare allo stadio. Ora mi informo ma penso che sarà possibile fare questo giochetto. Se mi mandate una mail dove dite che rinunciate al rimborso dell'abbonamento, facciamo un conto e vediamo quante partite ci sono e quanti soldi avanzano e li mandiamo tutti all'Ospedale di Terni. Mancano 8 partite? Ogni abbonamento dovrà avere indietro 2-3 euro? Alla fine sono tanti soldi che possiamo dare all'Ospedale di Terni per compare ciò che serve. Ora mi informo, vediamo se sarà possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA