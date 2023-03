Giovedì 23 Marzo 2023, 23:29

L'onda lunga nefasta è alle spalle. Come uno tsunami che, per quanto possa aver fatto danni, almeno è passato. Adesso, arriva anche la sosta di campionato, a dare una mano in più a questa Ternana intenta a fare attenzione alla sua infermeria e a vederla sempre di più svuotarsi. L'obiettivo, in questi giorni che ci separano dalla ripresa del campionato, è proprio il recupero di infortunati e acciaccati. Un mese fa era un bollettino di guerra. Si contavano addirittura sette assenti. Adesso sono rimasti in due. ma per loro, ci sono due settimane in più per continuare a migliorare e per tornare a sperare in un ritorno in gruppo proprio a ridosso delle prossime partite. C'è Luca Ghiringhelli in ripresa dall'infortunio al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro, procurato nel derby con il Perugia il 18 febbraio. C'è poi Marino Defendi, impegnato a superare la lesione di medio grado al retto femorale della gamba sinistra che lo aveva costretto a uscire dal campo a Palermo un minuto dopo essere entrato in campo dalla panchina. E' ad oggi presto, però, per capire se almeno uno dei due potrà recuperare. Resta il fatto che alla ripresa del campionato staranno nettamente meglio entrambi. Al momento, sia Ghiringhelli che Defendi svolgono lavoro a parte, dividendosi tra il bordo del campo, la palestra e l'infermeria. Il primo, probabilmente, potrebbe avere più possibilità di tornare a disposizione con la Spal, oppure a Brescia la settimana dopo. Dipende da come procederà il loro programma di recupero che già sembra fin qui essere andato per entrambi meglio del previsto. Alla ripresa del campionato, poi, l'allenatore Cristiano Lucarelli potrà sicuramente contare su un Marco Capuano in più, visto che il difensore, comunque recuperato da alcune giornate ma rimasto fin qui sempre in panchina, potrebbe essere pronto anche a un graduale rientro in campo. L'ex Frosinone ha dovuto affrontare un infortunio lungo, con la conseguenza della ricostruzione del tendine distale. Manca dal campo da più di cinque mesi. Nella volata finale del campionato, con appena otto giornate alla fine, Lucarelli ha bisogno di avere tutti a disposizione per affrontarla al meglio. Anche per vedersi garantita la copertura di singoli ruoli, visto che Ghirighelli e Defendi sono anche i due esterni destri di ruolo in rosa e ad oggi sono entrambi fuori. Ma se con la Spal ne tornasse a disposizione anche uno, sarebbe già un aspetto positivo. Da segnalare che ieri e mercoledì, nelle prime due sedute di ripersa degli allenamenti, si è registrato pure qualche acciacco fisico per Anthony Partipilo (nel giorno della ripresa), Luka Bogdan e Gabriele Capanni. Nulla di preoccupante, però. Importante, poi, sarà curare l'aspetto della forma fisica. La squadra, ultimamente, è apparsa in progresso anche da quel punto di vista. Siamo in primavera e sarà cruciale avere anche una squadra atleticamente in buone condizioni, proprio per sperare in un buon finale di torneo. Un finale per ora da affrontare con la necessità di fare punti per restare in posizioni tranquille. Poi, un volta fatto quello, si vedrà.