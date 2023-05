Sabato 13 Maggio 2023, 00:53

Ternana a Como a caccia di punti per chiudere il discorso salvezza, con quasi duecento sostenitori sugli spalti ma con la difesa in piena emergenza. Tre sicuri assenti nel reparto, due per squalifica e uno per infortunio. Stavolta, dietro, c'è anche Mazzarani tra le possibili soluzioni di Cristiano Lucarelli. Ma l'allenatore potrebbe anche optare per altre scelte in altre parti del campo, puntando su chi è in condizione migliore, facendo rifiatare chi è più stanco e lanciando dall'inizio chi potrebbe dargli in campo nuove motivazioni. Non resta che formulare ipotesi, non avendo alcun tipo di indicazione dalla viva voce del tecnico. La Ternana continua con il suo silenzio stampa messo in atto dopo la sconfitta con il Venezia e in questa settimana ha lavorato in gran segreto, chiudendo le porte di tutti gli allenamenti. Trasferta delicata, al Sinigaglia di Como. L'avversario ha gli stessi punti in classifica, 43, con lo stesso obiettivo di sentirsi oggi del tutto salvo. Ci sarà da stringere i denti soprattutto dietro, dove le squalifiche tengono fuori la rapidità di Diakite a destra e l'esperienza di Sørensen in mezzo, così come si fa a meno dell'efficacia di Mantovani, fermato dalla distorsione al ginocchio. Retroguardia ridotta all'osso nella quale ora Mazzarani, che aveva giocato nel derby di Perugia, potrebbe ritrovarsi di nuovo catapultato in campo. Potrebbe, infatti, giocarsi un posto con Capuano, accanto a Bogdan. In alternativa, però, questi tre potrebbero giocare tutti insieme, nel caso di un cambio di modulo. Se Lucarelli mettesse da parte il 4-3-2-1 per tornare a una sorta di 3-5-2, ecco che Bogdan sarebbe il centrale con Mazzarani e Capuano come "braccetti". Riguardo alle fasce, sulla destra Defendi potrebbe essere stavolta favorito su Ghiringhelli per rimpiazzare Diakite, mentre a sinistra crescono le quotazioni di Martella, la cui esperienza potrebbe andare a dare il cambio al giovane Corrado, apparso in affanno nelle ultime partite giocate. Centrocampo con assetto da vedere, sempre in base al modulo scelto. Di Tacchio e Agazzi dovrebbero esserci comunque, con Palumbo a fare da raccordo tra il reparto mediano e il pacchetto offensivo. In avanti, come sempre, si tira a indovinare nel consueto ballottaggio tra Falletti e Partipilo, ma questa volta potrebbe non esserci. Non è da escludere, infatti, l'utilizzo dall'inizio di Capanni, chiamato a dare sostegno alla punta centrale, Favilli. Missione salvezza, al Sinigaglia. Ternana in campo a Como con un orecchio anche alle altre partite. Per vincere ed essere sicuramente tranquilla. E se Brescia e Cosenza non dovessero vincere con Pisa e Sudtirol, la salvezza arriverebbe a prescindere dal risultato con i lariani. Sugli spalti, nel settore riservato alla tifoseria ospite, anche quei duecento ternani cercheranno di farsi sentire. Per loro, non solo una gita al lago di Como, ma anche la voglia di far arrivare il loro sostegno alla squadra. Quei Tifosi, in questa Ternana, ci credono ancora.