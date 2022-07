Ternana, buon test con il Guardea con nove gol segnati. Bene i giovani, si rivede Falletti

Allenamento congiunto più che soddisfacente, per l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli. La sua squadra gli ha dato buone indicazioni, nel test del 29 luglio vinto poi in campo per 9-0 sul Guardea, squadra di Promozione. Buone notizie dai giovani e anche dagli infortunati. In primis, Cesar Falletti. Per lui, primo test stagionale, anche se ha giocato solo i venti minuti finali. Segno evidente che il recupero dall'infortunio al legamento crociato procede bene. Visti i due test consecutivi da un giorno all'altro (sabato 30 luglio c'è l'amichevole a Frosinone), il tecnico ha schierato per un tempo e mezzo una squadra, in attesa di schierarne un'altra per un tempo e mezzo allo Strirpe. Squadra con tanti giovani, ma anche qualche calciatore sulla via del recupero. Compresi Di Tacchio e Sørensen, in campo nell'undici iniziale. Nel 4-3-2-1 di base, davanti al portiere Vitali c'erano Defendi, Sørensen, Bogdan e Corrado; a centrocampo Di Tacchio in mezzo con Damian e Paghera intermedi; Rovaglia e Spalluto a sostegno di Ferrante in avanti. Proprio dai giovani attaccanti, sono arrivate buone cose. Basti pensare che Rovaglia ha segnato 3 gol, Spalluto ne ha siglati due e Corrado ha disputato un'ottima prova, tra l'altro tra i più appluditi davanti ai tifosi presenti al campo della Junior Campomaggio, dove si è giocato il test. Doppietta anche per Paghera, mentre le rimanenti due reti sono state segnate da Ferrante e da Celli. Tutti a disposizione di Lucarelli. Buon segno, visto che pure gli acciaccati stanno gradualmente rientrando in gruppo, a poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia con la Cremonese.

APPROFONDIMENTI FAN SPECIALI La fortuna di Armando, tifoso della Ternana che si gode gli... CALCIO Dopo Bogdan alla Ternana riecco pure Capanni, Falletti torna a... CALCIO E DIETA Alessandra Favoriti: "«Vi spiego pure come mangiano i...