Ternana, partenza amara: il Brescia vince al Liberati per 2 a 0

Domenica 22 Agosto 2021, 20:25

TERNI - Il ritorno in serie B della Ternana è amaro. Contro il Brescia, squadra candidata alla promozione in serie A, finisce 2 a 0 per i lombardi. La formazione di Pippo Inzaghi confeziona la vittoria nel primo tempo con la doppietta di Bajic, primo gol su rigore, secondo su una potente conclusione. L'unica recriminazione rossoverde è l'errore di Donnarumma sullo zero a zero che da buona posizione calcia addosso a Joronen.

Nella ripresa, soprattutto dopo i cambi, va in scena la migliore Ternana, con il portiere finlandese bravo a salvare il risultato su Pettinare e Falletti.

Nonostante la sconfitta, la squadra di Cristiano Lucarelli esce tra gli applausi.

TERNANA-BRESCIA 0-2

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (18’ st Defendi), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti (32’ st Mazzocchi); Peralta (12’ st Pettinari), Falletti, Furlan (12’ st Palumbo); Donnarumma (32’ st Paghera).

All. Lucarelli

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello (28’ st Moreo), Van de Looi, Bertagnoli (36’ st Ndoj); Leris (23’ st Bisoli), Tramoni (28’ st Chancellor); Bajic (36’ st Palacio).

ARBITRO: Miele di Imola

RETI: pt 29’ Bajic su rigore, 39’ Bajic

NOTE: spettatori 3.359 (15 provenienti da Brescia) per un incasso di 46.265,00 euro. Ammoniti Mangravitti, Leris per gioco falloso, Jororen e Cistana per comportamento non regolamentare. Angoli 4-2. Cooling break pt 29’, st 25’. Recupero tempo pt 4’, st 4’