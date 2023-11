Ternana, Breda: «È ora di fare punti»

Sabato 11 Novembre 2023, 13:03







Terni - «Bisogna iniziare a fare punti e farlo presto». Queste le prime parole del nuovo allenatore rossoverde Roberto Breda, nella conferenza stampa che anticipa la gara di domani 12 novembre contro lo Spezia. «Ho trovato una buona squadra, che sta bene e che ha l’atteggiamento giusto per venire fuori da questo periodo difficile. Non tutto quello fatto fino ad ora era da buttare e bisogna partire da questo per mettere i ragazzi nelle condizioni di esprimersi al meglio». Alla domanda su Falletti ha risposto: «È un giocatore importante per la squadra, può fare molti gol».