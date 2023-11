Ternana beffata nel recupero. A La Spezia finisce 2-2.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Mühl, Bertola (37' st Verde); Candelari (16' st Cipot), Cassata, Esposito S., Reca (28' st Krollis); Kouda (37' st Moro); Esposito P., Antonucci (16' st Elia). A disp. Zoet, Moutinho, Serpe, Ekdal, Pietra, Corradini, Gelashvili.

All. Alvini.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola (28' st Favasuli), Labojko (28' st Luperini), Phyytia (16' st De Boer), Corrado (32' st Celli); Falletti; Favilli, Raimondo (28' st Viviani).

A disp. Brazao, Sorensen, Mantovani, Distefano, Travaglini, Dionisi, Marginean.

All. Breda.

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI: pt 32' Casasola, 35' Bertola; st 23' Diakitè, 47' aut. Capuano.

NOTE: Ammoniti Esposito S. e Favilli per comportamento non regolamentare., Labojko, Casasola, Kouda per gioco falloso. Angoli 4-5 per la Ternana. Recupero tempo, pt 3', st 6'.

Terni- Pareggio amaro per la nuova Ternana targata Breda.

Primo tempo giocato su buoni ritmi, con Falletti utilizzato da trequartista che ha creato più di un'occasione pericolosa. Al 32' su calcio d'angolo le fere si sono portate in vantaggio con un'incornata vincente di Casasola, che sfrutta un blocco portato da Favilli. Dopo tre minuti sempre sugli sviluppi di un corner è lo Spezia a segnare, con Bertola che sfrutta una mischia per mettere il pallone in rete. Nel secondo tempo, sempre su angolo, la Ternana passa nuovamente in vantaggio, questa volta con Diakitè che salta più in alto di tutti mettendo a segno il suo secondo gol stagionale. Al 45' i rossoverdi possono chiuderla, dopo un ottimo fraseggio tra De Boer e Falletti, con quest'ultimo che serve Favasuli solo davanti alla porta, che si fa ipnotizzare da Dragowski. Passa un minuto e lo Spezia trova il gol del pareggio con uno sfortunato autogol di Capuano che insacca nella propria porta un cross di Moro.