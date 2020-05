Ternana, Bandecchi a Terni: "Servono riforme, pronti ai playoff, squadra motivata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il presidente della Ternana,è tornato a Terni per la prima volta dopo il. E' stata l'occasione per visionare la situazione delrecentemente risistemato, ma anche perdopo due mesi e mezzo lae lo, tutti radunani dal massimo dirigente rossoverde sugli spalti ai distinti B, con le dovute distanze rispettate. Poi, prima di lasciare lo stadio, ha risposto ad alcune domande dei cronisti. A cominciare dalla sua idea sulla possibilità di, oppure procedere subito allacon la. "Io - ha risposto - lascio tutti lavorare nella condizione più giusta. Ma, né economicamente sostenibile, una serie C a 60 squadre. Ci vuolefatta con squadre adeguate e bacini d'utenza adeguati. Riguardo alla possibilità di giocare i playoff,". Rilancia anche la, con la Ternana che è in finale contro la. "La coppa sarebbeda prendere in considerazione, se si dovesse arrivare a quel parametro. Sbaglio, o si è sempre detto che il campo verde di gioco è quello che conta?" L'incontro con la squadra e lo staff tecnico lo ha soddisfatto: "Ho trovato i ragazzi motivati. Stanchi di stare fermi". Sul campo del Liberati: "L'erba è in buone condizioni, anche perché non ci si gioca sopra". Nella stessa giornata, in programma un, anche per parlare die probabilmente del. "Sono tutte questoni aperte. Intanto, sappiamo dove va il settore giovanile (al Sabotino dove è stato avviato il cantiere per la ristutturazione, ndr). Stiamo andando avanti sulla strada intrapresa, che è una strada di costruzione. Ormai, ci fermerà solo la morte". Infine, l'attività di, l'associazione da lui voluta per sostenere ecomincamente le categorie più deboli della città: "Fino ad ora abbiamo fatto tante iniziative, madovremo farne. A volere questa associazione, è stata la Ternana, con tutte le sue componenti, compresi ie compresi iche con il loro atteggiamento stanno dimostrandoalla squadra e alla città. Io mi auguro sempre che un giorno non debba più esistere, perché significherbbe che a Terni non ci sarebbero pià categorie bisognose".Le dichiarazioni complete del presidente Bandecchi, sull'edizione cartacea de Il Messaggero di giovedì 28 marzo.