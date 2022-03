Ternana, Bandecchi riapre il suo profilo social e annuncia: "Disoccupati allo stadio a soli 2 euro"

Annuncio a sorpresa, da parte del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi. Si chiama "Operazione 2 euro". La lancia la stessa Ternana calcio, dopo l'anticipazione data dal suo massimo dirigente sul suo profilo Instagram, riaperto dopo che aveva qualche giorno prima deciso di chiuderlo. L'iniziativa è rivolta alle persone con problemi economici e senza occupazione, per permettere loro di poter andare a vedere le partite di campionato di serie B della Ternana allo stadio Libero Liberati pagando il biglietto di ingresso a soli 2 euro. Iniziativa finalizzata a venire incontro proprio a quelle persone che non vanno allo stadio perché non hanno denaro sufficiente per permettersi un biglietto intero in uno dei settori dell'impianto sportivo ternano. Ecco come il presidente Bandecchi ha spiegato l'iniziativa ai tifosi ternani: "Sarà rivolta a tutti coloro che hanno perso il lavoro e a tutti quei disoccupati che fino ad ora non sono andati fino allo stadio per mancanza di denaro. Adesso, attraverso un certificato specifico da esibire, queste persone potranno presentarsi al botteghino dello stadio Liberati e acquistare il biglietto per la partita a soli due euro. Potranno così entrare allo stadio e godersi quelle due ore di calcio e di sport senza bisogno di tagliarsi una mano. E' la cifra più bassa che potessimo fare. Speriamo che questa iniziativa piaccia, per questioni tecniche e di diritti che non sto qui ad elencare".

