Ternana, il presdente Stefano Bandecchi: «Mi dimetto da tutto»

Terni - «Mi dimetto da tutto». Ancora una volta il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha utilizzato Instagram per annunciare non solo le dimissioni da presidente della Ternana, ma anche dall'Università Cusano. La decisione è stata formalizzata in un consiglio d'amministrazione che si è tenuto oggi domenica 18 giugno. Così facendo il sindaco di Terni domani durante il primo consiglio comunale, non dovrà sciogliere il nodo relativo alla presunta incompatibilità. Un ulteriore colpo di scena per la vicenda del patron rossoverde che si appresta ormai a guidare la città di Terni a tempo pieno.

Paolo Tagliavento sarà l'amministratore unico.