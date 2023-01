Ternana, Bandecchi in città per incontrare squadra, staff e dirigenti

È arrivato in auto al mattino. Dopo aver parcheggiato all'interno dello stadio Liberati, si è avviato verso gli spogliatoi. Nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la sosta post natalizia, il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, comincia il 2023 rossoverde caricando i suoi calciatori e incontrando lo staff di Aurelio Andreazzoli. Poi, summit con il vicepresidente Paolo Tagliavento e il direttore sportivo Luca Leone, oltre allo stesso mister, dove si potrebbero tracciare le linee guida da seguire per il calciomercato di gennaio. Nella sessione invernale, di solito, la Ternana si muove poco o nulla. Stavolta, però, potrebbe esserci qualche entrata in più, magari su indicazione del tecnico Andreazzoli, che era subentrato ai primi di dicembre all'esonerato Cristiano Lucarelli. Di sicuro, ci saranno diverse uscite, visto che lo scopo primario del mercato delle Fere sembra essere la riduzione della rosa della prima squadra, per farla passare dagli attuali 31 giocatori a un massimo di 24 o 25. Imminenti le prime operazioni in uscita.