Ternana avanti con Lucarelli, il tecnico firma la lettera di intenti e la consegna al presidente: "Obiettivo serie A"

La firma della quale si parla tanto negli ambienti sportivi della Ternana, è arrivata. L'allenatore Cristiano Lucarelli accetta e sottoscrive gli obiettivi per la stagione prossima, voluti dal presidente Stefano Bandecchi, legati alla lotta per andare in serie A. La società rossoverde ne dà notizia, tra l'altro pubblicando pure per intero la lettera stessa che il tecnico ha firmato e contenente la sua dichiarazione di intenti. L'allenatore, dunque, resta sicuramente alla guida tecnica della squadra (d'altra parte, ha il contratto fino al 2025) e firma cose delle quali prende atto. A partire da una rosa che non sarà sconvolta e subirà variazioni solo per quattro giocatori over utilizzati poco o nulla nel 2021-2022, che andranno via e verranno rimpiazzati. A proseguire con altri aspetti, come il reintegro dei "giovani che non sono stati nell'anno passato di mio interesse". Anche il passaggio dei moduli tattici ha la formula di una presa d'atto, legata alle caratteristiche tecniche dell'organico e alla deduzione di una massima espressione giocando 4-3-2-1, 4-2-3-1, 3-4-3 o 4-3-3. Ci sono anche aspetti che Lucarelli dichiara di "condividere" col presidente Bandecchi, come la necessità di migliorare la fase difensiva e di potenziare al massimo quella offensiva "attraverso un allenamento più specifico e soluzioni di gioco più provate in campo, allungando il tempo di allenamento e non sottraendo nulla alla normale preparazione". La presa d'atto riguarda anche i campi disposizione (due in erba più il Liberati per le rifiniture e, quando lui desidera, il sintetico dell'antistadio Taddei) e la disponibilità del presidente a fornirgli ogni tipo di miglioramento per lo staff e per le attrezzature. C'è, infine, un impegno tra lui e la società, in cui per tutta la stagione 2022-2023 non si parlerà mai di "obiettivo salvezza", ma semrpe e solo di protagonismo in campionato. "Si è fatto molto clamore - dice la Ternana calcio nel rendere pubblica la lettera di intenti firmata da Lucarelli - riguardo a problematiche di rapporto tra la società e il mister, problematiche che non sussistono in quanto tutti, ognuno per il suo ruolo, sono impegnati e focalizzati verso il raggiungimento di un obiettivo che rappresenta il coronamento di un sogno".

