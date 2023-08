Sabato 5 Agosto 2023, 00:50

Per Lorenzo Lucchesi e Costantino Favasuli c'è l'accordo di massima già da giorni, ma ora si aggiunge un terzo nome, Filippo Distefano. Tre giovani, tutti della Fiorentina, pronti ad approdare alla Ternana. Non solo Genoa e Cagliari. Il direttore sportivo Stefano Capozucca sembra aver aperto un asse con la società gigliata proprio per portare in rossoverde giovani interessanti. Ai quali si aggiunge subito il portiere brasiliano Gabriel Brazão, annunciato ieri dalla società e primo acquisto ufficiale dopo 35 giorni di calciomercato con sole cessioni. Tutti in prestito, chiaramente. Ma questo conferma l'orientamento della nuova dirigenza ad affidarsi a giovani da valorizzare e da affiancare a calciatori di esperienza e di categoria. Anche perché accanto all'arrivo di questi ragazzi, si sta per materializzare pure quello dell'esperto Jakub Labojko per dare qualità e quantità al nuovo centrocampo. L'asse con la Fiorentina porta intanto subito Lucchesi e Favasuli. Dovrebbero aver già sostenuto le visite mediche. Il primo ha 20 anni, è un difensore centrale e dopo i primi passi nell'Empoli si è diviso tra i settori giovanili di Fiorentina e Juventus. Il secondo, di anni, ne ha 19 ed è un esterno mancino a tutta fascia. Ma si sta stringendo anche per Distefano, attaccante nato nel 2003. Di lui si parla molto bene, ha giocato e segnato nella Primavera dei viola, a 18 anni ha esordito anche in serie A in un Fiorentina-Sampdoria e la scorsa stagione ha giocato 31 minuti in Conference League contro l'Rfs Riga. Le possibilità di vedere pure lui alla corte di Cristiano Lucarelli sono più che concrete, nonostante lo cerchino anche Lucerna e Pisa. Nell'attesa, il gruppo ha accolto Gabriel Nascimento Derezende Brazão. Compirà i 23 anni a ottobre e arriva dall'Inter. Prestito secco. Sul fronte Inter, si starebbe seguendo con anche Alessandro Fontanarosa, difensore della Primavera nerazzurra. I prossimi arrivi dovrebbero essere quello di Labojko (svincolato) e il ritorno di Valerio Mantovani dalla Salernitana. Questa operazione, tra l'altro, potrebbe anche aprire un margine per un altro ritorno, sempre da Salerno, quello di Mamadou Coulibaly. Per la difesa c'è sempre la pista, non semplice e comunque non immediata, di Edoardo Goldaniga, il cui arrivo potrebbe comportare la cessione di un altro difensore, probabilmente Marco Capuano che ha già delle richieste. Si attendono ancora novità anche sul fronte Genoa, con la possibilità del ritorno di Andrea Favilli e dell'arrivo del centrocampista Michele Besaggio. Ma piace anche l'attaccante Eddie Anthony Salcedo. Genoa che continua a tentare, contendendolo allo Spezia, Salim Diakite. Quest'ultimo, la cui cessione sembra ora molto probabile, insieme a Niccolò Corrado è tra i più richiesti. Su Corrado c'è stato pure un interessamento del Parma. In uscita, comunque, ci saranno altre operazioni e una potrebbe anche interessare proprio uno di questi due. Non dovrebbe muoversi, invece, Anthony Iannarilli. Interessava al Catania, che però ha preso Alessandro Livieri. Stefano Pettinari verso la Feralpisalò. Tra i partenti anche Federico Furlan, Filippo Damian e Alfredo Donnarumma per il quale c'è pure il Catanzaro. Il Cesena sarebbe interessato a Davide Agazzi. Infine, la Ternana svela a stampa e sponsor le nuove maglie di gioco. Il ritiro di Cascia finisce con un test congiunto con la Primavera di Massimo D'Urso. Annullata l'amichevole con il Sorrento.