Martedì 10 Gennaio 2023, 23:47

E' la prima partita dopo la pausa del campionato, per la Ternana. Per di più la sfida è con l'Ascoli ed è una di quelle più sentite dopo il derby con il Perugia. Ma dopo il primo giorno, la prevendita ancora non decolla. Sul piatto della bilancia ci sono anche le delusioni di fine 2022, tra i battibecchi social del presidente Stefano Bandecchi con alcuni tifosi e un rendimento deludente di una squadra reduce da un dicembre da inferno. Per questi motivi, Ternana-Ascoli sarà una bella cartina del tornasole per sondare l'umore della piazza. Da vedere, infatti, se il fascino della partita con l'Ascoli attirerà di nuovo tanta gente al Liberati, o se i tifosi sono così scontenti e delusi dagli ultimi risultati e dagli ultimi eventi da far registrare pure stavolta i soliti 4.000 o 5.000 spettatori. La prevendita dei biglietti è partita e nel primo giorno non c'erano grandi file ai punti vendita delle biglietterie esterne autorizzate. Tanto che nei settori dei tifosi ternani sono stati venduti intorno ai 200 tagliandi. Per domenica 15 gennaio, ci si attende un esodo importante dalle Marche. I tifosi bianconeri, infatti, si stanno organizzando. Non avranno tessere e fidelity card da portarsi dietro. Dovranno, però, acquistare solo biglietti nel settore ospiti del Liberati, la Curva Ovest. Vale per loro, così come per qualsiasi altra persona che risieda nelle Marche. Queste, le disposizioni emerse dalle riunioni del Gruppo operativo di sicurezza. I biglietti a disposizione dei tifosi ascolani sono in tutto 1.039. Già ieri, al termine del primo giorno di prevendita, ne erano stati venduti più di 300. In attesa di scoprire la cornice di pubblico, Ternana e Ascoli si sfidano intanto a distanza, negli allenamenti e nelle prove già cominciate per preparare la partita. La Ternana ha ripreso il lavoro allo stadio Liberati. Giocatori in cerchio in mezzo al campo intorno allo staff di Aurelio Andreazzoli, un applauso dopo il discorso dell'allenatore e poi via alla prima seduta settimanale, sul manto erboso. Lavoro a parte per i due lungodegenti Alfredo Donnarumma (che sta riprendendo a correre intorno al campo) e Marco Capuano. Terapie e lavoro personalizzato anche per Francesco Cassata. Luca Ghiringhelli, superato il Covid, è di nuovo in gruppo. Sul fronte del mercato, potrebbero arrivare novità legate alla trattativa per l'attaccante Sebastiano Esposito, con nuovi imminenti contatti tra Ternana e Inter per parlare proprio del calciatore, nel mirino anche di diverse altre società. Prima, però, l'Inter deve concordare la risoluzione del prestito con l'Anderlecht.