La Ternana aspetta il ritorno al gol di Andrea Favilli. Non segna da tre mesi. L'ultima volta fu contro una sua ex squadra, il Genoa. Ora, ritrova un'altra ex squadra, l'Ascoli. «Tutti sanno - conferma l'attaccante pisano - che rapporto ho con l'Ascoli e i tifosi ascolani. Lì ho passato due anni bellissimi e si era instaurato un legame fantastico. So quanto conta questa partita per loro. Ma so anche quanto conta per la Ternana e per i nostri tifosi. Sono concentrato sulla Ternana e su quello che domenica dobbiamo fare noi. C'è poco spazio, per le emozioni da ex». In andata aveva segnato, anche se quel gol fu inutile ai fini del risultato. Poi, la rete con il Genoa, anche se da ex, lo portò comunque ad esultare molto. Lui spiegò che non fu per rivalsa, ma per la gioia per aver fatto gol per la sua attuale squadra. Se segnasse con l'Ascoli, cosa farebbe? «Ad oggi, non saprei. Intanto, facciamolo, questo gol. Poi vediamo. Il gol mi manca. Ma l'importante è che la Ternana ritorni a vincere. Siamo affamati di punti e della voglia di recuperare quello che nelle ultime giornate non abbiamo fatto». Favilli pensa alla Ternana e a questa partita, importante per far ripartire una marcia interrotta con l'ultimo periodo di risultati non entusiasmanti. «L'obiettivo - spiega - in questo momento è collettivo. Abbiamo visto come sono andate le ultime gare. Non c'è spazio per individualismi. Conta solo riprendere una marcia da dove la avevamo interrotta. La sosta, la abbiamo passata da inca... Poi, al di là dei giorni di stacco in cui siamo stati con le famiglie, al ritorno i campo abbiamo lavorato sull'intensità e la voglia di vincere qualsiasi duello. Ripartiamo super-affamati e sono convinto che domenica lo dimostreremo». A ogni attaccante fa rabbia quando non riesce a segnare. Lo stesso, vale per lui. «Però - spiega - su questo sto cercando di migliorare. E' semplice essere nervosi quando non si segna. Rimangono strascichi. Sto cercando di lavorare anche su questo. Alla fine, pensare positivo porta positività. Sbagli un gol? Pazienza. L'importante è che ti proietti subito alla prossima occasione che può capitare». Ritrovare la Ternana, ma ritrovare anche il Favilli bomber. Ascoli ha rappresentato per lui il lancio verso la serie A. A Terni spera di vivere un rilancio, dopo anni passati spesso tra problemi fisici. «Ascoli fu un trampolino importante. Ora sono qui per riprendere ciò che avevo lasciato negli ultimi anni. Mi sento bene. Posso fare ancora molto meglio di quanto ho fatto fino ad ora. So che devo alzare ancora il livello. Ancora, qui, non si è visto tutto ciò che posso fare. Con il Como, avevo anche avuto delle occasioni. C'è stata sicuramente un po' di sfortuna. Nella altre gare, analizzandole, c'è la consapevolezza che la squadra abbia fatto meno di quello che avrebbe dovuto fare. A livello tecnico, dico. Perché l'impegno, lo abbiamo sempre messo». E' pronto ad affrontare il girone di ritorno da baluardo di un attacco che potrebbe cambiare più di qualcosa nel mercato di gennaio. Samuele Spalluto ha salutato tutti ed è andato al Novara dopo il rientro alla Fiorentina per risoluzione anticipata del prestito, Pietro Rovaglia e Gabriele Capanni dovrebbero andare in prestito altrove, come può partire Stefano Pettinari. Allo stesso tempo, Favilli può trovarsi nuovi compagni di reparto, compreso il giovane talento interista Sebastiano Esposito ormai a un passo dal vestire la maglia delle Fere. Favilli, in Ternana-Ascoli, ha già segnato. Due volte, in due gare diverse. Ma con la maglia bianconera. Stavolta, indosserà quella rossoverde. Chi ama i proverbi può scatenarsi con la fantasia.